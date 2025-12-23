Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 12 bin TL'ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 18:32

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 12 bin TL'ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, kamu bankalarının emeklilere sunduğu avantajlar arasında dikkat çekmeye devam ediyor. Emekli maaşı promosyon tutarlarında yapılan güncelleme sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı öne çıkarken, maaş taşıma işlemleri ve başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 12 bin TL’ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
  • ABONE OL

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncellenen emekli maaşı promosyon tutarlarıyla birlikte, 12 bin TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 12 bin TL'ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz