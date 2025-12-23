ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 12 bin TL’ye varan fırsat! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncellenen emekli maaşı promosyon tutarlarıyla birlikte, 12 bin TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?