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Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:14 Son Güncelleme: 18.8.2022 09:21

Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu için müjdeli haber geldi. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bunlar arasında en çok promosyon ücreti veren Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Ödemeler 8.000 TL ve üzerine çıktı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır, 3 yıllık promosyon ne kadar? İşte yanıtı

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı bankaların promosyon ücreti 8.000 TL'yi buldu. Bankalar emekli promosyon ödemeleri için miktarlarını açıklarken, bu promosyonları alabilmek için maaşlarını taşımayı planlayan emekliler ise en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Peki 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETİ 2022!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

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Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?
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