Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı bankaların promosyon ücreti 8.000 TL'yi buldu. Bankalar emekli promosyon ödemeleri için miktarlarını açıklarken, bu promosyonları alabilmek için maaşlarını taşımayı planlayan emekliler ise en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Peki 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor?