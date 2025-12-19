Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası maaş promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:20

Ziraat Bankası maaş promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Emekli promosyonlarında hareketlilik sürüyor. Ziraat Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sunduğu güncel promosyon tutarları yeniden güncellenirken, maaşını bankaya taşıyan emekliler için cazip avantajlar öne çıkıyor. Başvuru süreci ve ödeme şartları merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Ziraat Bankası maaş promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?
Banka promosyon yarışında Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni kampanya detayları dikkat çekti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik hazırlanan promosyon fırsatları, maaş taşıma işlemi yapan vatandaşlara ek kazanç sağlıyor. Başvurular dijital platformlar ve şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

Ziraat Bankası maaş promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?
