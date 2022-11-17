Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları

Son iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz 3-1 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25) mağlup oldu. İşte, 3-1 sonuçlanan Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları.