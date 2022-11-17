Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları
Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:04

Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları

CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Ziraat Bankkart, E Grubu ikinci maçında evinde İtalya’nın Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk etti. Ziraat Bankkart, Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. İşte, Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları…

Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları

Son iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz 3-1 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25) mağlup oldu. İşte, 3-1 sonuçlanan Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları.

ZİRAAT BANKKART 1-3 SİR SİCOMA MONİNİ PERUGİA (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Ziraat Bankkart, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile kozlarını paylaştı.

İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro'nun yönettiği maçta Ziraat Bankkart, rakibine 26-24, 22-25, 20-25 ve 23-15'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.

Ziraat Bankkart'ın yer aldığı E Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1- Perugia: 2 maç 2 galibiyet 6 puan

2- Duren: 2 maç 1 galibiyet 3 puan

3- Ljubjiana: 2 maç 1 galibiyet 3 puan

4- Ziraat Bankkart: 2 maç 0 galibiyet 0 puan

2022 – 2023 SEZONU

BAŞ ANTRENÖR: MUSTAFA KAVAZ

YARDIMCILAR: ERSİN SOYSAL – HAKAN ÇOLPAN

İDARİ DİREKTÖR: HASAN FAHRİ MEHEL

BASIN DANIŞMANI: MELİH KARIK

İSTATSİTİK ANTRENÖRÜ: MEHMET TUĞYANOĞLU

KONDİSYONER: ÇAĞRI CEYHAN

OYUNCULAR

1 NUMARA - MARTIN PETROV ATANASOV - SMAÇÖR (BULGARİSTAN) BOY:199 CM – 1996 DOĞUMLU

2 NUMARA - WOUTER TER MAAT – PASÖR ÇAPRAZI (HOLLANDA) BOY: 200 CM – 1991 DOĞUMLU

3 NUMARA - BENNIE TUINSTRA - SMAÇÖR (HOLLANDA) BOY: 196 CM – 2000 DOĞUMLU

28 NUMARA – OĞULCAN YATGIN– PASÖR BOY: 201 CM – 1997 DOĞUMLU

14 NUMARA - FAİK SAMED GÜNEŞ – ORTA OYUNCU BOY: 205 CM – 1993 DOĞUMLU

7 BEDİRHAN BÜLBÜL - ORTA OYUNCU BOY: 200 CM – 1999 DOĞUMLU

8 NUMARA - HALİL İBRAHİM YÜCEL - SMAÇÖR BOY:197 CM – 1989 DOĞUMLU

10 NUMARA - ARSLAN EKŞİ – PASÖR (TAKIM KAPTANI) BOY:196 CM – 1985 DOĞUMLU (MİLLİ TAKIM KAPTANI)

19 NUMARA –BERKAY BAYRAKTAR – LİBERO BOY: 190 CM – 1997 DOĞUMLU

9 NUMARA – MURAT TOKGÖZ – LİBERO BOY: 192 CM – 1984 DOĞUMLU

13 NUMARA –BURAKHAN TOSUN - ORTA OYUNCU BOY:203 CM – 1998 DOĞUMLU

20 NUMARA – AYKUT GEDİK – SMAÇÖR BOY: 196 CM – 2003 DOĞUMLU

11 NUMARA – EDİZ KAAN FIRINCIOĞLU – PASÖR ÇAPRAZI BOY: 202 CM – 1993 DOĞUMLU

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA