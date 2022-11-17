Ziraat Bankkart 1-3 Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları

Son iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz 3-1 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25) mağlup oldu. İşte, 3-1 sonuçlanan Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia voleybol maçı özeti ve önemli anları.
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Ziraat Bankkart, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile kozlarını paylaştı.
İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro'nun yönettiği maçta Ziraat Bankkart, rakibine 26-24, 22-25, 20-25 ve 23-15'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Ziraat Bankkart'ın yer aldığı E Grubu'nda puan durumu şu şekilde:
1- Perugia: 2 maç 2 galibiyet 6 puan
2- Duren: 2 maç 1 galibiyet 3 puan
3- Ljubjiana: 2 maç 1 galibiyet 3 puan
4- Ziraat Bankkart: 2 maç 0 galibiyet 0 puan
BAŞ ANTRENÖR: MUSTAFA KAVAZ
YARDIMCILAR: ERSİN SOYSAL – HAKAN ÇOLPAN
İDARİ DİREKTÖR: HASAN FAHRİ MEHEL
BASIN DANIŞMANI: MELİH KARIK
İSTATSİTİK ANTRENÖRÜ: MEHMET TUĞYANOĞLU
KONDİSYONER: ÇAĞRI CEYHAN
1 NUMARA - MARTIN PETROV ATANASOV - SMAÇÖR (BULGARİSTAN) BOY:199 CM – 1996 DOĞUMLU
2 NUMARA - WOUTER TER MAAT – PASÖR ÇAPRAZI (HOLLANDA) BOY: 200 CM – 1991 DOĞUMLU
3 NUMARA - BENNIE TUINSTRA - SMAÇÖR (HOLLANDA) BOY: 196 CM – 2000 DOĞUMLU
28 NUMARA – OĞULCAN YATGIN– PASÖR BOY: 201 CM – 1997 DOĞUMLU
14 NUMARA - FAİK SAMED GÜNEŞ – ORTA OYUNCU BOY: 205 CM – 1993 DOĞUMLU
7 BEDİRHAN BÜLBÜL - ORTA OYUNCU BOY: 200 CM – 1999 DOĞUMLU
8 NUMARA - HALİL İBRAHİM YÜCEL - SMAÇÖR BOY:197 CM – 1989 DOĞUMLU
10 NUMARA - ARSLAN EKŞİ – PASÖR (TAKIM KAPTANI) BOY:196 CM – 1985 DOĞUMLU (MİLLİ TAKIM KAPTANI)
19 NUMARA –BERKAY BAYRAKTAR – LİBERO BOY: 190 CM – 1997 DOĞUMLU
9 NUMARA – MURAT TOKGÖZ – LİBERO BOY: 192 CM – 1984 DOĞUMLU
13 NUMARA –BURAKHAN TOSUN - ORTA OYUNCU BOY:203 CM – 1998 DOĞUMLU
20 NUMARA – AYKUT GEDİK – SMAÇÖR BOY: 196 CM – 2003 DOĞUMLU
11 NUMARA – EDİZ KAAN FIRINCIOĞLU – PASÖR ÇAPRAZI BOY: 202 CM – 1993 DOĞUMLU