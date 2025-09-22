Ziraat teknikeri arazide öldürüldü

Oğuzeli ilçesinin Çaybaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Oğuzeli İlçesi Tarım Orman İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat teknikeri Ahmet Unurlu, aracı içerisinde kalbinden bıçaklanmış şekilde bulundu. Unurlu'nun aracında hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelenmek üzere adli tıp kurumuna getirilen Unurlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.