Zirai dona karşı odun desteği

Hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı Muğla'daki çiftçilerin zirai dona karşı mücadelesine destek geldi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ın talimatlarıyla, yazın meydana gelen orman yangınlarından dolayı yanan alanlardaki temizleme çalışmalarında kesilen ağaçlar, üreticilere dağıtılacak. Kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklar, Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerinde seralara soba kurarak zirai dona karşı önlem alan üreticilere dağıtılacak.

Konuyla ilgili AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Hava sıcaklarının eksilere düşmesi nedeniyle başta Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerimizde olmak üzere seralarında sıcaklığı korumak zorunda olan üreticilerimizin yakacak temininde sıkıntı yaşadıkları yönündeki taleplerinin ardından hızlıca harekete geçtik" ifadelerini kullandı.