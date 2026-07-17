Zırhlı araçların kayıtları istendi

Tunceli'de cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku
ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel
hakkındaki soruşturma kapsamında, kentte o dönem görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini istedi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da emniyet müdürlüğünden bu araçların, özellikleri, plakaları, seyir ve görev emirleri ile personelin isim listesini talep etti. Başsavcılık, zırhlı araçların 05.01.2020 günü saat 24.00 ile 23.59 arasındaki koordinat, hız ve güzergâh dökümleri ile olay yerini içeren kamera görüntülerini de istedi. Ayrıca bu zırhlı araçların, Tunceli Valiliği bünyesinde 05.01.2020 günü itibarıyla kullanılan makam ve koruma araçlarını takip etme, öncü artçı olacak şekilde hareket etme gibi durumları olup olmadığının da tespit edilmesi talep edildi.