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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Zırhlı araçların kayıtları istendi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Zırhlı araçların kayıtları istendi
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Tunceli'de cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki soruşturma kapsamında, kentte o dönem görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini istedi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da emniyet müdürlüğünden bu araçların, özellikleri, plakaları, seyir ve görev emirleri ile personelin isim listesini talep etti. Başsavcılık, zırhlı araçların 05.01.2020 günü saat 24.00 ile 23.59 arasındaki koordinat, hız ve güzergâh dökümleri ile olay yerini içeren kamera görüntülerini de istedi. Ayrıca bu zırhlı araçların, Tunceli Valiliği bünyesinde 05.01.2020 günü itibarıyla kullanılan makam ve koruma araçlarını takip etme, öncü artçı olacak şekilde hareket etme gibi durumları olup olmadığının da tespit edilmesi talep edildi.

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#TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU

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Zırhlı araçların kayıtları istendi
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