Ziyaret için gittiği abisinin yanında pencereden düştü

Ankara'da bir vakıf üniversitesinde okuyan 23 yaşındaki tıp öğrencisi Erhan Hacımustafaoğlu, İtalya'nın Floransa kentinde kaldığı pansiyonun 2. katından düşerek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen olay, gencin İtalya'da mühendis olarak çalışan ağabeyini ziyareti sırasında meydana geldi. İtalyan medyasına göre hafta sonunu ağabeyi ile birlikte geçiren genç doktor, Floransa'da bir mağazadan satışı yasal olan düşük THC'li (hafif) kenevir satın aldı. Uyuşturucu maddeyi içtikten sonra kendinden geçen genç, 10 metre yüksekteki pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından İtalyan savcısı soruşturma başlattı. Soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre, Hacımustafaoğlu'nun kullandığı kenevirde "sentetik katinon" tespit edildi. Bu maddenin genç öğrencinin kendisini kaybetmesine neden olduğu değerlendirildi. Ancak gencin, pencereden nasıl düştüğü soruşturma ile netlik kazanacak.Hacımustafaoğlu'nun yanında bulunan ağabeyiHacımustafaoğlu, olayıanlattı. Erhan'ın düşük THC'likeneviri içtikten sonra kendindengeçtiğini belirtenHacımustafaoğlu, "Önce anlamsızcümleler kurmaya başladı, sonrakendisini pencereden aşağıya attı"dedi. Mardin nüfusuna kayıtlı olanHacımustafaoğlu'nun cenazesininyapılacak işlemlerin ardındanTürkiye'ye getirileceği öğrenildi.