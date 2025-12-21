Haberler Yaşam Haberleri Ziyaret için gittiği abisinin yanında pencereden düştü
Giriş Tarihi: 21.12.2025

Ziyaret için gittiği abisinin yanında pencereden düştü

YUSUF ÖZDEMİR

Ziyaret için gittiği abisinin yanında pencereden düştü
Ankara'da bir vakıf üniversitesinde okuyan 23 yaşındaki tıp öğrencisi Erhan Hacımustafaoğlu, İtalya'nın Floransa kentinde kaldığı pansiyonun 2. katından düşerek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen olay, gencin İtalya'da mühendis olarak çalışan ağabeyini ziyareti sırasında meydana geldi. İtalyan medyasına göre hafta sonunu ağabeyi ile birlikte geçiren genç doktor, Floransa'da bir mağazadan satışı yasal olan düşük THC'li (hafif) kenevir satın aldı. Uyuşturucu maddeyi içtikten sonra kendinden geçen genç, 10 metre yüksekteki pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından İtalyan savcısı soruşturma başlattı. Soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre, Hacımustafaoğlu'nun kullandığı kenevirde "sentetik katinon" tespit edildi. Bu maddenin genç öğrencinin kendisini kaybetmesine neden olduğu değerlendirildi. Ancak gencin, pencereden nasıl düştüğü soruşturma ile netlik kazanacak.

'KENDİNİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI'
Hacımustafaoğlu'nun yanında bulunan ağabeyi Hacımustafaoğlu, olayı anlattı. Erhan'ın düşük THC'li keneviri içtikten sonra kendinden geçtiğini belirten Hacımustafaoğlu, "Önce anlamsız cümleler kurmaya başladı, sonra kendisini pencereden aşağıya attı" dedi. Mardin nüfusuna kayıtlı olan Hacımustafaoğlu'nun cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Ziyaret için gittiği abisinin yanında pencereden düştü
