Zonguldak Valiliği’nden son dakika uyarısı!

Zonguldak Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında uyarılar peş peşe geldi. Yapıla uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Alınan son meteorolojik verilere göre İlimizde devam edeceği değerlendirilen kuvvetli yağış nedeniyle; Herhangi bir kazaya ya da olumsuz duruma mahal vermemek amacıyla; 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle motosiklet, motokurye, scooter sürücülerinin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın dere kenarlarından uzak durmaları, dere kenarlarına araç park etmemeleri, şiddetli yağışlar sırasında elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durmaları önem arz etmektedir. Sel ve su baskınları anında güvenli alanlara geçiş yapılmalı ve tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."