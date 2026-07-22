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Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:57 Son Güncelleme: 22.07.2026 17:01

Zonguldak ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı!

Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günü il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Tekirdağ’ın da Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

DHA Yaşam
Zonguldak ve Tekirdağ’da denize girmek yasaklandı!
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Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.

SARAY İLÇESİNDE 3 GÜN BOYUNCA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 22-23- 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK #TEKİRDAĞ

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Zonguldak ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı!
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