Zonguldak ve Tekirdağ’da denize girmek yasaklandı!

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.
SARAY İLÇESİNDE 3 GÜN BOYUNCA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 22-23- 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.