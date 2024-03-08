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Giriş Tarihi: 9.3.2024

Zonguldak’a yeni terminal

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’a yeni terminal
Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Terminal Projesi'ni tanıttı. Şehir içi trafiği rahatlatacaklarını söyleyen Alan "Terminalimizi modernize ediyoruz. Yeniliyoruz. Ankara girişindeki eski demir ambarları bölgesine alıyoruz. Böylece şehir trafiğini biraz daha rahatlatmayı planlıyoruz. İnşallah hem esnafımız için hem de yolculuk yapacak vatandaşlarımız için ulaşım daha kolay hale gelecek. Mevcut terminalimizin yerine de katlı otopark ve üzerine iki katlı çok amaçlı salonlar yapacağız. Burada kongreler, düğünler yapacağız. Zonguldak'ımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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Zonguldak’a yeni terminal
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