Zonguldak’ta 75 yaşındaki adam ölü bulunmuştu: Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı! ’Anneme attığı mesajları...’

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.