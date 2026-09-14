Zonguldak’ta acı olay! Kaçak ocakta vagondan düşerek hayatını kaybetti: Meğer ilk iş günüymüş…

YÜRÜMEMEK İÇİN VAGONA BİNMİŞ

Yaklaşık 60 metre uzunluğunda dik bir yokuş olan desandreden yürümemek için diğer iş arkadaşlarıyla kömür yüklü vagona bindiği belirtilen Mustafa Boşnak'ın, vagondan inemeye çalışırken düşerek yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.