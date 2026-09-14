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Giriş Tarihi: 14.09.2026 17:00

Zonguldak’ta acı olay! Kaçak ocakta vagondan düşerek hayatını kaybetti: Meğer ilk iş günüymüş…

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta meydana gelen olay yürekleri burktu. Madencilikte 'desandre' adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan yürümek yerine kömür yüklü vagonla çıkmak isterken yüksekten düşen Mehmet Boşnak’ın, ocaktaki ilk iş gününde kaza geçirip hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz adamın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Zonguldak’ta acı olay! Kaçak ocakta vagondan düşerek hayatını kaybetti: Meğer ilk iş günüymüş…
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Olay, dün 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi'nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana geldi. Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde desandre olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boşnak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boşnak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YÜRÜMEMEK İÇİN VAGONA BİNMİŞ

Yaklaşık 60 metre uzunluğunda dik bir yokuş olan desandreden yürümemek için diğer iş arkadaşlarıyla kömür yüklü vagona bindiği belirtilen Mustafa Boşnak'ın, vagondan inemeye çalışırken düşerek yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İLK İŞ GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan 1 çocuk babası olduğu belirtilen Mustafa Boşnak'ın kaza geçirdiği kaçak ocaktaki ilk iş günü olduğu öğrenildi. Boşnak'ın naaşı, memleketi Çaycuma ilçesinin Yazıbaşı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, kaçak olduğu ileri sürülen ocakta yaşanan kazayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, ocağın sahipleri olduğu iddia edilen M.Y., B.Y. ile geç haber verdikleri gerekçesiyle 'bilgi saklama' suçlarından B.K., Y.K. ve B.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler bugün öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KİLİMLİ #ÇAYCUMA #ZONGULDAK

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Zonguldak’ta acı olay! Kaçak ocakta vagondan düşerek hayatını kaybetti: Meğer ilk iş günüymüş…
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