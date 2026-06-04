Zonguldak’ta akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle tam 10 milyon TL dolandırıldı: Şüpheliler tüm parayı…

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın "evlilik" ve "para kazanma" vaatleriyle kandırılarak 10 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen detaylı çalışmaların ardından dün sabah itibariyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEP TELEFONLARINA EL KONULDU



Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 36 yaşındaki kadın şüpheli S.G. ile 46 yaşındaki erkek şüpheli B.M. kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait cep telefonlarına ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE DÜŞMÜŞLER

Emniyet güçlerinin yaptığı ön değerlendirmelerde, şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri yüklü miktardaki parayı yasa dışı bahis sitelerinde harcadıkları öne sürüldü.



ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen S.G. ve B.M., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör