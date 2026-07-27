Zonguldak’ta altın alarmı! Çantasını evinin önüne bırakınca başına gelmeyen kalmadı: Tüm ilçe çöp kamyonuna koştu!

"DÖNDÜĞÜMDE EŞYALARIM YOKTU"



Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

Haber Girişi Buse Sever - Editör