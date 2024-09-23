Zonguldak’ta boşandığı eşe bıçak zoruyla cinsel saldırı iddiası: Eski eşe istenen ceza belli oldu!

"KAYINVALİDEMİ ŞİKAYET ETMİŞTİM"

Neden komplo kurulduğunu düşündüğü sorulan Cengiz B., kayınvalidesi ile kayınpederinin anlaşmalı boşandığı ve kayınvalidesinin ölen babasından maaş aldığını ihbar edeceğini söyledikten sonra tartıştıklarını belirtti. Kayınvalidesinin etkisiyle eşinin kendisinden boşandığını ifade eden Cengiz B., "Kayınvalidemi şikayet etmiştim. Benimle konuşmuyordu. Eşim kayınvalidemin yanına gittikten sonra benden boşanmaya karar verdi. Normalde bizim eşimle aramızda herhangi bir kavga, gürültü yoktu. Eşimin ayrılmak istemesi üzerine boşandık. Hatta boşandıktan sonra 5 gün aynı evde kalmıştık daha sonra evden kovmuştu" diye konuştu.

'BORNOZDAN DNA ÇIKMADI'

Sanık avukatı, ağzına bağlandığı iddia edilen bornoz kuşağından H.B.'nin DNA'sının çıkmadığını, bıçakta da tanınamayan bir DNA tespit edildiğini; DNA eksiğinin giderilmesini, eve zorla girilip girilemeyeceğinin belirlenmesi için keşif talebinde bulundu. Ayrıca avukat, H.B.'nin ifadesindeki çelişkilerden dolayı müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında kapı ve pencerelerde zorlama izi olmadığının belirlendiğini belirtip, keşif ve bıçağın incelenmesi taleplerinin reddine karar verdi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Boşandığı eşine cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ertelerken, Cengiz B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.