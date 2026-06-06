Zonguldak’ta çekirdek paketinden uyuşturucu çıktı! Şüphelinin savunması pes dedirtti: Çekirdek yiyip…

'UMUT'U TANIMIYORUM, UYUŞTURUCU KULLANMAM'



Hayatı boyunca uyuşturucu, sigara veya alkol kullanmadığını ve uyuşturucu ticaretiyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Tayfun A., güvenlik kameraları tarafından aracı kullandığı tespit edilen ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan diğer şüpheli Umut A.'yı da daha önceden hiç görmediğini ve tanımadığını ifade etti. Tayfun A.'nın avukatı ise dosyada müvekkilinin atılı suçlamalara maruz kalmasını ve tutuklanmasını gerektirecek somut bir delil bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Umut A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili şüphelilerin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör