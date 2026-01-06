Zonguldak’ta eski CHP ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ocakçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ocakçı'nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. Polis, Ocakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken; köpeği 'miço'nun ise ofisi önünde sakince beklediği görüldü.