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Giriş Tarihi: 14.08.2026 00:34

Zonguldak’ta esrarengiz ölüm: Cansız bedeni banyoda bulundu!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.

İHA
Zonguldak’ta esrarengiz ölüm: Cansız bedeni banyoda bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Z.D.'nin eşi fındık bahçesinde çalıştığı sırada, eşine telefonla ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden akrabaları banyoda Z.D.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Z.D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

#ZONGULDAK #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Zonguldak’ta esrarengiz ölüm: Cansız bedeni banyoda bulundu!
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