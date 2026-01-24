Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 24.01.2026 12:38

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil, çekiciye bağlı dorseye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli istikametine seyir halinde olan Berkan Mandacı (26) yönetimindeki otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden Ereğli yönüne dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki çekiciye bağlı dorseye çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berkan Mandacı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

