Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil TIR’a ok gibi saplandı! 2 ölü, 1 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berkan Mandacı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.