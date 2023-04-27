Zonguldak’ta feci trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu Sapça tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Zonguldak-Ankara karayolu Sapça tünelleri mevkiinde meydana geldi. Aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp istinat duvarına çarpıp devrildi.

Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, trafik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan 2 kadın bir erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, 1 kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.