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Giriş Tarihi: 30.5.2024 16:45 Son Güncelleme: 30.5.2024 16:47

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Aydın T. (57) yönetimindeki araç ile İstanbul Caddesi'nden Zonguldak istikametine seyir halindeyken, eski sanayiden Hasan Durmuş (69) yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sonucunda Hasan Durmuş, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın T.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yerindeki araçlar ise çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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