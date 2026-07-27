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Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:18

Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil rampa aşağıya kayıp simitçiye ve yayalara çarparak ortalığı birbirine kattı. Korkunç olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!
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Kaza, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi girişindeki Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir K. idaresindeki 67 AGE 731 plakalı otomobili park eden sürücü, iddialara göre araçtan indikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.

OTOMOBİL ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden otomobil, önce yol kenarında simit satan esnafa ardından çevrede bulunan yayalara çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK #KAZA

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Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!
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