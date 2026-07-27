Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!

4 KİŞİ YARALANDI



Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı.

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