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Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:01

Zonguldak’ta korkunç kaza! Yaşlı adam indiği otobüsün altında kaldı: Meğer hastaneye gidip…

Zonguldak’ta meydana gelen kaza yürekleri burktu. Tedavi olmak için gelen 66 yaşındaki Coşkun Bilici indiği özel halk otobüsünün altında kalıp hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Zonguldak’ta korkunç kaza! Yaşlı adam indiği otobüsün altında kaldı: Meğer hastaneye gidip…
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Kaza, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş tedavisi için özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici, acil servis önünde otobüsten indi.

İNDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bilici, karşıya geçmeye çalıştığı sırada Tolga K. yönetimindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Hastane personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından acil serviste tedaviye alınan Bilici, burada yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bilici'nin cenazesine otopsi yapılacağı öğrenildi. Özel halk otobüsü şoförü Tolga K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK

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Zonguldak’ta korkunç kaza! Yaşlı adam indiği otobüsün altında kaldı: Meğer hastaneye gidip…
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