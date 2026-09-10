Zonguldak’ta korkunç kaza! Yaşlı adam indiği otobüsün altında kaldı: Meğer hastaneye gidip…

İNDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bilici, karşıya geçmeye çalıştığı sırada Tolga K. yönetimindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Hastane personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından acil serviste tedaviye alınan Bilici, burada yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.