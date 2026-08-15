Zonguldak’ta korkunç olay! Kız meselesi kanlı bitti: 19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledildi!

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Celal Can Er, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun'u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı. Er ve arkadaşları iddiaya göre Çoşkun'u darbetmeye başladı.