Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta korkunç olay! Kız meselesi kanlı bitti: 19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledildi!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:51

Zonguldak’ta korkunç olay! Kız meselesi kanlı bitti: 19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledildi!

Zonguldak’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki Yunus Emre Çoşkun yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla 19 yaşındaki Celal Can Er’i vahşice katletti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Zonguldak’ta korkunç olay! Kız meselesi kanlı bitti: 19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledildi!
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Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Celal Can Er, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun'u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı. Er ve arkadaşları iddiaya göre Çoşkun'u darbetmeye başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA KATLETTİ

Bu sırada Çoşkun, yanında taşıdığı ekmek bıçağını çekerek Er'i yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Yunus Emre Çoşkun, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çoşkun, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK

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Zonguldak’ta korkunç olay! Kız meselesi kanlı bitti: 19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledildi!
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