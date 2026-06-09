Zonguldak’ta korkunç olay! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Mermiler otomobil ve binalara isabet etti!

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak Oba Kent önünde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen Ö.T.'ye yaklaşarak 5 el ateş etti. Ö.T., olaydan yara almadan kurtulurken, silahtan çıkan mermiler park halindeki otomobil ve bir apartmanın duvarına isabet etti.