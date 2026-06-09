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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:29

Zonguldak’ta korkunç olay! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Mermiler otomobil ve binalara isabet etti!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen saldırı yürekleri ağza getirdi. Sokakta yürüyen Ö.T., motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda mermiler çevredeki otomobil ve binalara isabet etti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Zonguldak’ta korkunç olay! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Mermiler otomobil ve binalara isabet etti!
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Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak Oba Kent önünde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen Ö.T.'ye yaklaşarak 5 el ateş etti. Ö.T., olaydan yara almadan kurtulurken, silahtan çıkan mermiler park halindeki otomobil ve bir apartmanın duvarına isabet etti.

ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTIKTAN SONRA HIZLA UZAKLAŞTI

Şüpheli ateş açtıktan sonra hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ö.T. ve görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK #EREĞLİ

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Zonguldak’ta korkunç olay! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Mermiler otomobil ve binalara isabet etti!
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