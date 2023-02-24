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Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:33 Son Güncelleme: 24.2.2023 11:40

Zonguldak’ta madenci cinayeti

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci Mustafa Kurt (43), Zonguldak’a döndükten sonra, kaldıkları lojmanda evine gittiği kadın ve erkek arkadaşı ile aralarında çıkan tartışmada, sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta madenci cinayeti

Zonguldak kent merkezinde Karaelmas Mahallesinde meydana gelen olayda, TTK'da çalışan Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve kuruma ait müstakil lojmanda kalan Sevilay K'nin evine gitti. Evde bulunan Mustafa Kurt ile Sevilay K, ve arkadaşı Güray Ç, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mustafa Kurt sırtından bıçaklandı.

Olayın ardından olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle durumu ağır olan Mustafa Kurt, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi.

Güray Ç, ile Sevilay K, gözaltına alındı. İki şüpheli Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, bıçakla öldürülerek hayatını kaybeden Mustafa Kurt'un deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

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Zonguldak’ta madenci cinayeti
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