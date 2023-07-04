Zonguldak’ta raylarda facia: İlaç yazdırmaya gidiyordu...

Çarpmanın etkisiyle Çarşanbacık savrulurken, tren güçlükle durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Çarşanbacı'nın yakınları ise olayın üzüntüsünü yaşadı. Annesinin cansız bedenini gören oğlu ise baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çarşanbacık'ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.