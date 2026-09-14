Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.09.2026 02:38

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında kaza: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

AA
Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında kaza: 1 ölü
  • ABONE OL

İlçeye bağlı Damarlı mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), ocak içerisinde yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, Boşnak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerce inceleme yapıldı.

Boşnak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

#KİLİMLİ #ZONGULDAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA