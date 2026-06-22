Zonguldak’ta şüpheli ölüm! Evine giden iş arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı: Yaşlı adamın vücudunda rastlanan kan izi...

KAN DETAYI 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Evin içinin dağınık olması ve cesedin burnunda kan izlerine rastlanması üzerine durum "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildi. Olay yeri inceleme uzmanları ve cumhuriyet savcısının evdeki kapsamlı çalışmalarının ardından Ertürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin ve saatinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Meydana gelen şüpheli ölümle ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör