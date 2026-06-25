Zonguldak’ta tartışma kavgaya dönüştü! Yakın arkadaşını bıçaklayarak vahşice katletti: ’Kazara öldürdüm’

'KAZARA ÖLDÜRDÜM'

Tedaviye alınan Arslanbaki, müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bıçakla birlikte şüpheli Gökhan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökhan B., olayın 'kazara' olduğunu öne sürdü. Öte yandan Gökhan B. ile Arslan Arslanbaki'nin çok eski ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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