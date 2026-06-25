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Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:21

Zonguldak’ta tartışma kavgaya dönüştü! Yakın arkadaşını bıçaklayarak vahşice katletti: 'Kazara öldürdüm'

Zonguldak’ta gece saatlerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 40 yaşındaki Arslan Arslanbaki ve yakın arkadaşı Gökhan B. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükseldiği kavgada Gökhan B., yakın arkadaşını koltuk altından vahşice katletti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Zonguldak’ta tartışma kavgaya dönüştü! Yakın arkadaşını bıçaklayarak vahşice katletti: ’Kazara öldürdüm’
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Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Arslan Arslanbaki, arkadaşı Gökhan B. birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ

Tartışma kavgaya dönerken; Gökhan B., Arslan Arslanbaki'yi koltuk altından bıçakla yaraladı. Gökhan B. olay yerinden kaçarken, Arslanbaki kanlar içinde kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti.

'KAZARA ÖLDÜRDÜM'

Tedaviye alınan Arslanbaki, müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bıçakla birlikte şüpheli Gökhan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökhan B., olayın 'kazara' olduğunu öne sürdü. Öte yandan Gökhan B. ile Arslan Arslanbaki'nin çok eski ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK

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Zonguldak’ta tartışma kavgaya dönüştü! Yakın arkadaşını bıçaklayarak vahşice katletti: 'Kazara öldürdüm'
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