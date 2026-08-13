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Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:59

Zonguldak'ta yola çıkan inek ortalığı birbirine kattı: 3 araç kazaya karıştı! 6 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilin takla atması ve ardından gelen iki aracın da telef olan ineğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Zonguldak’ta yola çıkan inek ortalığı birbirine kattı: 3 araç kazaya karıştı! 6 yaralı
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Kaza, Çaycuma ilçesi Nebioğlu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ineğe çarpan ve sürücüsü öğrenilemeyen 74 AAY 240 plakalı otomobil takla attı. Çarpmanın şiddetiyle telef olan inek yola savruldu. Kazayı fark edemeyen DO MP 1970 yabancı plakalı otomobil ile 07 GSU 06 plakalı otomobil de yoldaki cansız hayvana çarptı.

Üç aracın karıştığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

#ZONGULDAK #ÇAYCUMA

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Zonguldak'ta yola çıkan inek ortalığı birbirine kattı: 3 araç kazaya karıştı! 6 yaralı
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