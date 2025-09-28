Zonguldak’ta ’yüksek sesli müzik’ cinayeti: 24 yaşındaki Dilara komşu kurbanı oldu!

Acı olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.