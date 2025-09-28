Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta 'yüksek sesli müzik' cinayeti: 24 yaşındaki Dilara komşu kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 28.9.2025 15:31 Son Güncelleme: 28.9.2025 15:35

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti. Kavgada erkek arkadaşı Faruk B. (22) yaralandı.

DHA Yaşam
Zonguldak’ta ’yüksek sesli müzik’ cinayeti: 24 yaşındaki Dilara komşu kurbanı oldu!

Acı olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan Serdar S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.

