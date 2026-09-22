Zonguldak’taki maden faciasında flaş gelişme: 2 kişi hayatını kaybetmişti! İtiraf geldi...

AVUKAT YİNE DURUŞMA SALONUNDAN AYRILDI

Duruşma başladığında, madenci ailelerinin avukatı Meral Çolak ile geçen duruşmada tartışma nedeniyle salonu terk eden sanık avukatı Osman Özdoğan arasında yine tartışma çıktı. Avukat Özdoğan, "Bir cümle söylediğimde Avukat Meral Çolak, 'Senin yüzünden Zonguldak bu hale geldi' diye doğrudan doğruya beni insanların önüne atmaya kalktı. Allah korusun, o acılı insanlardan birisi buradan çıkışta bana yumruk atsa ya da bıçak çekse ne olurdu?" dedi. Geçen duruşmada yaşananlarla ilgili konuşmaya devam eden Özdoğan, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Savunma hakkının engellendiğini öne süren Özdoğan, duruşma salonundan ayrıldı.