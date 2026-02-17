Zonguldak’taki maden faciasında yeni gelişme: İşletme sahibi tutuklandı!
Zonguldak'ta bir madende geçtiğimiz gün göçük meydana geldi. Olayda mahsur kalan 3 işçiden ikisi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralı olarak kurtuldu. Yaşan facianın gözaltına alınan ocak işletmecisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı.
Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
