Zorba öğrenciye rehabilitasyon kararı

İstanbul'da sınıfta kaldığı için müdür yardımcısına tehdit mesajı gönderen lise öğrencisi hakkında mahkeme, okul değiştirme kararı verdi. İstanbul Tuzla'da bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.A. (49), sınıfta kalacağı için kendisini mesajla tehdit eden bir öğrenciden şikâyetçi oldu. Ö.A, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadesinde, geçen sene 8 dersi geçemeyen 11. sınıf öğrencisi H.D.'nin, haziran ve eylül aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında 7 dersten başarılı olduğunu ancak edebiyat dersinden sınıfta kaldığını belirtti.H.D'nin Whatsapp üzerinden 24 Mart'ta kendisine, "Sevindin mi hoca, 1 seneyi daha çöp ettin, sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz" şeklinde tehdit mesajı gönderdiğini aktaran Ö.A, "Ben bu mesaja cevap vermedim ve polis merkezine geldim. H.D.'nin mesajda belirttiği Fatma Hoca, Çekmeköy Mesleki Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak şehit edilen öğretmendir. H.D.'nin bana zarar vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Müdür Yardımcısı Ö.A, öğrenci H.D. hakkında tedbir uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne de başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme, H.D'nin 3 ay süreyle rehabilitasyon programları ile meslek edinme kursuna katılmasını kararlaştırdı.