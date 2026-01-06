Zorbalar tutuklandı

Konya'da 18 yaşındaki Ali Ilgın'ı muştalarla öldüresiye dövüp bir gözünü kör eden ve 1.5 ay içerisinde tahliye edilen Muhammet Hanifi İriş (19) ve Emirhan Soytürk (18), Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 11 Kasım'da merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde yaşanan dehşette, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, küfrettiği iddiasıyla muştalarla darp edilen Ali Ilgın'ın bir gözü kör olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk, 13 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1.5 ay içerisinde tahliye edilmişti.SABAH'ın haberi üzerine harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararlarına itiraz etti. Şüpheliler Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk yeniden gözaltına alındı. Dosyaya yeni delillerin de girmesi üzerine suç vasfı değişen 2 şüpheli bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.