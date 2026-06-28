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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Zorbanın bıçakladığı Çağlar öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zorbanın bıçakladığı Çağlar öldü
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Gaziantep'te karne gününde bir lisede çıkan kavgada 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) tarafından kalbinden bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar G. (16), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı Halil A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesinde meydana gelen olayda Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencileri olan iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, olay sırasında Halil A. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Zorbanın bıçakladığı Çağlar öldü
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