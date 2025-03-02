Skandal sözlerinin ardından gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.