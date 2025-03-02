Skandal sözlerinin ardından gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mesajına karşılık tepki göstererek Ramazan'ın kutlanmamasını dile getiren Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında başlatılan "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye getirilen Köksal savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.
ELEŞTİRİ YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" diyerek ifadesine devam etti.
"ERGÜN BEYİN KURUMSALLIKTAN UZAK ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ"
Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekil algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.
"BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM"
Cem Köksal, "Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama neticesinde bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm" diyerek ifadesini sonlandırdı.