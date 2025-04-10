Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal’ın 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğinde ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu vurgulandı.

YANLIŞLIKLA HERKESE ATTIĞINI SAVUNDU

İddianamede şüpheli Cem Köksal'In ifadesine yer verildi. Maili Ergün Güler'e atmak isterken yanlışlıkla herkese gönderdiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek birçok kişiye mailin ulaştığını, daha sonra da şirket iç kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını, söz konusu maili göndermekte ki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını belirterek suçlamaları reddettiği aktarıldı.

MAĞDUR İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Mağdur Ergün Güler'in ifadesinde, ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikâyetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.