Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, IMDB puanı kaç?

Zorlu Operasyon konusu ile aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Güney Kore sinemasının popüler isimlerini bir araya getiren yapım bu gece izleyicisi ile buluşuyor. Uluslararası ismiyle Extreme Job IMDB puanıyla da sorgulanıyor. Peki, Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? İşte, Zorlu Operasyon filmi hakkında merak edilenler…
ZORLU OPERASYON KONUSU
Narkotik şubede görev yapan beş dedektif, azılı suçları sebebiyle arananlar listesinin en başındaki isimleri yakalamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı birer garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan dedektifler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar.
Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanıyor ve bu durum üzerine kahramanlarımız dedektiflik işini bırakarak bu sektörde çalışmaya başlarlar.