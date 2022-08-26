Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, IMDB puanı kaç?

ZORLU OPERASYON KONUSU

Narkotik şubede görev yapan beş dedektif, azılı suçları sebebiyle arananlar listesinin en başındaki isimleri yakalamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı birer garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan dedektifler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar.

Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanıyor ve bu durum üzerine kahramanlarımız dedektiflik işini bırakarak bu sektörde çalışmaya başlarlar.