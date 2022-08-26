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Giriş Tarihi: 26.8.2022 15:54

Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, IMDB puanı kaç?

Bu gece ATV sinema gecesinde yer alan Zorlu Operasyon filmi aksiyon, komedi ve suç türlerinde dikkat çekiyor. 2011 yapımı Güney Kore filminin yönetmen koltuğunda Lee Byeong-hun oturuyor. Zorlu Operasyon konusu ile beş dedektifin hikayelerine odaklanıyor. Peki, Zorlu Operasyon oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç? İşte yanıtlar…

Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, IMDB puanı kaç?

Zorlu Operasyon konusu ile aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Güney Kore sinemasının popüler isimlerini bir araya getiren yapım bu gece izleyicisi ile buluşuyor. Uluslararası ismiyle Extreme Job IMDB puanıyla da sorgulanıyor. Peki, Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? İşte, Zorlu Operasyon filmi hakkında merak edilenler…

ZORLU OPERASYON KONUSU

Narkotik şubede görev yapan beş dedektif, azılı suçları sebebiyle arananlar listesinin en başındaki isimleri yakalamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı birer garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan dedektifler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar.

Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanıyor ve bu durum üzerine kahramanlarımız dedektiflik işini bırakarak bu sektörde çalışmaya başlarlar.

ZORLU OPERASYON OYUNCULARI

Ryu Seung-ryong - Takım Lideri Go

Lee Hanee - Dedektif Jang

Lee Dong-hwi - Dedektif Young-ho

Jin Seon-kyu - Dedektif Ma

Gong Myung - Dedektif Jae-hoon

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Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, IMDB puanı kaç?
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