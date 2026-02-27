AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu: Türkoloji bölümleri teşvik edilecek

Zorlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 26 Şubat 1926'da gerçekleştirilen 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Bugün Türk dünyası için çok önemli ve tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Zorlu, 100 yıl önce Türk dünyasının farklı yerlerinden birçok akademisyenin bir araya gelerek ortak dil konusunda müzakereler yürüttüğünü, Latin alfabesine geçmek konusunda karar aldıklarını hatırlattı. Zorlu, Sovyetler döneminde Türk devletleri arasında iletişimin zayıfladığını belirterek, bugün ise Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birliklerini geleceğe taşıdıklarını kaydetti.



Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde 34 harften oluşan ortak alfabenin kabulü hususunda mutabakat sağlandığını hatırlatan Zorlu, "Devlet başkanlarımızın iradesi, ilgili kurumlarımızın özverili çalışmaları ve halklarımızın buna inanmışlığıyla bunu geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. 1. Türkoloji Kurultayı'nda yaşanan gelişmelerin Türkiye'de de takip edildiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yürütülen dil ve alfabe çalışmalarının da buradan etkilendiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti: "O dönem koşul ve ruhu bazı farklılıklar taşısa da hedef aynıydı. Bugün de Türk dünyasının her alanda işbirliği yürütmesi şiarıyla, 'dilde, fikirde, işte birlik' düşüncesiyle bunu hayata geçirme çabasında ve hedefindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk dünyasının her alanda işbirliği ülküsüne tam ve kararlı bir iradesi söz konusudur."



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de Türk dünyası yaklaşımımızı hayata geçirecek adımlar attıklarını bildiren Zorlu, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le görüşme yaptık. Türkoloji bölümlerini özendirecek ve öncelikli hale getirecek yeni düzenlemeler yapma konusunda mutabık kaldık. Türkoloji güçlendikçe sadece dil yakınlaşmamız güçlenmeyecek, ortak tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarma konusunda da çok güçlü bir irade sergileyeceğiz." şeklinde konuştu. Zorlu, 1. Türkoloji Kurultayı'nın kendilerine üç miras bıraktığını vurgulayarak, "Özellikle halklarımızın birbirini anlayabilmesini güçlendirecek çalışmalar yürütülmelidir. Ortak alfabe, ortak terminoloji ve ortak bilim dili için derhal çok yönlü çalışmalar yapılmalıdır. Yaptığımız tüm çalışmalar gelecek nesillere aktarılmalıdır." diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!