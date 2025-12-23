ZTK MAÇ GÜNÜ! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler!

KARTAL 11, KANARYA 7

Fenerbahçe daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ise 11 defa bu başarıyı yakaladı. İki takımın kupadaki rekabetinde 22 müsabaka oynandı. Bunların 11'ini Kartal, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de sarı-lacivertliler kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.