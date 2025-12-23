Haberler Yaşam Haberleri ZTK MAÇ GÜNÜ! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:30 Son Güncelleme: 24.12.2025 07:50

Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupada kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, derbinin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanalın yanı sıra iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’lerini merak ediyor. İşte,, Fenerbahçe - Beşiktaş maç bilgisi ve muhtemel 11'ler...

Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisiyle zirveye çıkıyor. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ile hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Kupası şampiyonluklarında Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 11 kupası bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

KARTAL 11, KANARYA 7

Fenerbahçe daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ise 11 defa bu başarıyı yakaladı. İki takımın kupadaki rekabetinde 22 müsabaka oynandı. Bunların 11'ini Kartal, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de sarı-lacivertliler kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

