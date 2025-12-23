ZTK MAÇ GÜNÜ! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler!

Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisiyle zirveye çıkıyor. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ile hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Kupası şampiyonluklarında Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 11 kupası bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.
Fenerbahçe daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ise 11 defa bu başarıyı yakaladı. İki takımın kupadaki rekabetinde 22 müsabaka oynandı. Bunların 11'ini Kartal, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de sarı-lacivertliler kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.