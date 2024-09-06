Züğürt Ağa filmi gerçek oldu

Cengiz Şişman'ın 1993 yılında 30 haneli bir köy olarak satın aldığı ve "Yeşil Vadi" adını verdiği köy, yıllar içinde nüfusunu kaybetti. 6 bin dönümlük bu arazide uzun süre hayvancılık yapan Şişman, yalnızlıktan sıkılarak köyün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Ancak her gün eski köyüne gitmeye devam eden Şişman, yıllar içinde arazisine elma ağaçları dikerek köyün değerini daha da artırdı.Şener Şen'in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini anlatan sahneden etkilenerek köyü satmaya karar veren Şişman, 2021 yılında 10 milyon TL'ye satışa çıkardığı köyüne alıcı bulamadı. Gelen düşük tekliflere sıcak bakmayan Şişman köyün fiyatını 50 milyon TL'ye çıkardı.Köyün adı gibi "Yeşil Vadi"nin yeni sahiplerini beklediğini belirten Şişman, "Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdi de yine Yeşilçam'dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü, 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar kente göç ettiler. Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu. Ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum. İş adamları var, burası gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 50 milyon lira para istiyorum" şeklinde konuştu.