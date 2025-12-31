Zuhal Topal ve Korhan Saygıner ne zaman evlendi? Korhan Saygıner kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen müzisyen Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğüdür. Korhan Saygıner ilk albümünü 2005 yılında çıkardı. Bu albüm "Yaz Beni" adını taşımaktadır. Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca 6 parça'da bestecilik yönünüde gösteren Korhan Saygıner 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza atmıştır.

En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz "Tükeneceğiz"i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerek de şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.