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Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:08

Zuhruf Suresi 79. Ayet - Zuhruf Suresi 79. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Zuhruf Suresi 79. Ayet - Zuhruf Suresi 79. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Kuran’ı Kerim’in 43. suresi olan Zuhruf suresi, 89 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminde nazil olan bu sure ismini 35. ayetinde geçen yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelen ‘Zuhruf’ kelimesinden almıştır. Zuhruf suresinde bunlar yer almakta ve Allah’ın insana sahip olduğu altın ve mücevherlere değil, inanç ve davranışlarına göre değer verildiği anlatılır. Birçok fazileti bulunan bu önemli surenin 79. ayeti de merak edilmiştir. Zuhruf Suresi 79. Ayet- Zuhruf Suresi 79. Ayeti Okunuşu ve Anlamı sizlerle.

Zuhruf suresi 89 ayetten oluşmaktadır. Önemli faziletleri olan bu sure, Müslümanlar tarafından sıklıkla okunmaktadır. Mekke döneminde indirildiğine inanılan bu surede Arştan, Rahmandan, Musa, İsa, Firavun ve kıyamet gününden bahsedilir. Zuhruf suresinde aynı zamanda cehennem bekçisi olarak belirtilen Malik'in konuşmaları yer alır. Özellikle uyumadan önce okunan bu sure, kişinin huzurlu bir uyku geçirmesine yardımcı olur. Bu sure kişiyi her türlü kötülükten de korur. Zuhruf suresinin 79. ayeti ise özellikle siğil gibi hastalıklarda şifa vermesi üzerine okunur.

Zuhruf Suresi 79. Ayeti Arapça Okunuşu

Zuhruf Suresi 79. Ayeti Türkçe Okunuşu


Em ebramû emran fe-innâ mubrimûn(e)

Zuhruf Suresi 79. Ayeti Anlamı

Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir.

Zuhruf Suresi 79. Ayeti Tefsiri

Zuhruf suresinin 79. ayetinin açıklaması, 79-89. ayetleri arasında verilmiştir.

Sûrenin sonunda yine ana konuya, peygamberin tevhid mücadelesine dönülüyor. Fıtrî aklın hükümlerinden, müşriklerin inanç ve pratiklerinden de yararlanılarak putların tanrı olamayacağı, Allah'tan başka hiçbir varlıkta tanrılık niteliklerinin bulunmadığı, Allah'ın çocuğunun olmasının düşünülemeyeceği, bunun Tanrı kavramına ve O'nun temel niteliklerine ters düştüğü ikna edici bir üslûp içinde açıklanıyor.

79. âyetin geliş sebebi olarak, hicrete yakın günlerde Mekkeli müşriklerin toplanıp Hz. Peygamber'i öldürme kararı almaları olayı zikredilmiştir. Onlar bu kararı almışlar, fakat Allah'ın ezelde verdiği karar gerçekleşmiş, Peygamber efendimiz kurulan tuzaktan kurtulmuştur.

89. âyet bütün tebliğciler için geçerli bir ilkeyi ifade etmektedir: Tebliğcinin vazifesi bildirmektir, yapılacak her şey yapıldıktan sonra inkârda direnenler kendi hallerine bırakılır, insanları zorla imana getirmek için savaşılmaz, farklı inanç taşıyanlarla barış içinde yaşanır. Savaşın sebebi karşı tarafın hukuk tanımazlığıdır, insan hak ve hürriyetlerine saldırmasıdır. Bunlar engellenir, hak ve özgürlükler kurtarılır, hür düşünceleri ve iradeleri ile inkârı seçenlerin gerçeği anlamaları ya zamana veya âhirete bırakılır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 787-788

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Zuhruf Suresi 79. Ayet - Zuhruf Suresi 79. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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