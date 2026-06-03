‘Zulmün tanıkları’ anısına sergi

Sivas'ta emekli makinist Ayhan İlaslan (57), İsrail tarafından Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için görev yaparken öldürülen gazetecilerin anısına sergi açtı. Yaklaşık 2 bin parça eserin yer aldığı "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol" adlı sergi, Şems-i Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açıldı.

Koleksiyoner İlaslan, "Dünyanın dört tarafında katledilen gazeteciler var. Onları anmak, hatırlamak için bu sergiyi açtık. Çünkü haber çok önemli. Bu iş için emek veren değerli basın mensupları, haberciler, gazeteciler var. Bu iş için ölen, öldürülenler var. Hem Filistin'e mesaj vermek hem de orada katledilen gazetecileri anmak açısından böyle bir sergiyi yaptık" dedi.