Haberler Yaşam Haberleri ‘Zulmün tanıkları’ anısına sergi
Giriş Tarihi: 3.06.2026

‘Zulmün tanıkları’ anısına sergi

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Zulmün tanıkları’ anısına sergi
  • ABONE OL

Sivas'ta emekli makinist Ayhan İlaslan (57), İsrail tarafından Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için görev yaparken öldürülen gazetecilerin anısına sergi açtı. Yaklaşık 2 bin parça eserin yer aldığı "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol" adlı sergi, Şems-i Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açıldı.

Koleksiyoner İlaslan, "Dünyanın dört tarafında katledilen gazeteciler var. Onları anmak, hatırlamak için bu sergiyi açtık. Çünkü haber çok önemli. Bu iş için emek veren değerli basın mensupları, haberciler, gazeteciler var. Bu iş için ölen, öldürülenler var. Hem Filistin'e mesaj vermek hem de orada katledilen gazetecileri anmak açısından böyle bir sergiyi yaptık" dedi.

#SİVAS #GAZZE #FİLİSTİN #İSRAİL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Zulmün tanıkları’ anısına sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA