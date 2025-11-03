Zümra’yı kurtarmak için zaman daralıyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Fazıl ve Rabia Eren çiftinin 13 Ekim 2024 doğumlu kızları, 9 günlükken yapılan topuk kanı taramasında Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi aldı. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatan Spinraza tedavisine 40 günlükken başlayan Zümra'nın kesin tedavisinin, yurt dışındaki gen tedavisi ile mümkün olduğu anlaşıldı. 1 yaşındaki Zümra'nın gen tedavisinden faydalanabilmesi için başlatılan bağış kampanyası ise henüz yüzde 32 seviyesine ulaştı.

13.5 KİLO SINIRI VAR

Zümra'nın tedaviye uygun hale gelmesi için gereken 13,5 kilo sınırına yalnızca 3 kilo kaldığını belirten baba Fazıl Eren, kampanyanın bitmesine 4 ay kaldığını ve zaman kaybetmek istemediklerini söyledi. Kampanya kapsamında hedeflenen 1 milyon 820 bin dolara ulaşılmasının, kızının sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Fazıl Eren, "Kızımızın kaslarının erimesini izlemek istemiyoruz. İlacını alırsa iyileşecek. Vakit kaybetmemek için kampanyanın bir an önce tamamlanması gerekiyor" dedi. Aile, fizik tedavi ile Zümra'yı desteklerken, yardım çağrısını sürdürüyor. Eren, tüm Türkiye'den destek beklediklerini vurgulayarak, "Zümra İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin bebeği" ifadelerini kullandı.