Alışkanlık yaptı, korkarım bağımlılık da yaptı: Lumpen haberleri, daha doğrusu "lumpen dalaşı" haberleri.
Her akşam televizyonun karşısında "Şunun oğlu bunun oğlu muhabbeti bitse de lumpen haberleri başlasa" diye bekliyorum...
Malum varoşlarda malum hırlaşmalar: Yol vermeyene yumruklu saldırı, komşuya bıçakla dalmalar, tabanca çekmeler, polise bile ateş etmeler, dükkan soygunları... Havada uçuşan masalar iskemleler...
Her yerde kamera, her tanığın elinde de bir cep telefonu... İnsanlar gönüllü foto muhabiri oldular.
Metroda, metrobüste birbirine girenler... Birbirini dövemeyince bu sefer sürücüyü dövenler...
Kadın öldürmekle yetiniyorlardı, şimdi şarkıcı öldürmeye de başladılar. Öldüremediklerinin burnunu kırıyorlar.
Buna bir de "sağlıkçıya saldırı" ekleniyor.
Demir çubuk, pala, satır ve döner bıçağı henüz "kişisel" dalaşlarda kullanılıyor.
"Toplu saldırıya" henüz geçmediler, o da yakındır.
Bir şey yapmış olmana gerek yok, bu sefer de "yan baktın" diye dalıyorlar.
"Uzakdoğu sporları" bilmeyenin işi çok zor.
Ama silah karşısında o da para etmiyor. Hiçbir samuray mermiden daha hızlı tekme atamaz.
***"Sağlıkçıya saldırının" modası geçti, şimdi "sağlıkçının saldırısı" dönemi başladı.
***Bu ülkede cahillik ve aptallık olduğu kadar "sadizm" de kol geziyor.
***Ortalama eğitim düzeyi ilkokul üçüncü sınıf, ortalama IQ düzeyi 80 dolayları, ruh sağlığı da bu kadar bozuk olan bu toplum nereye gidecektir?