CHP'nin Cumhurbaşkanı arayışına dönük gelişmeleri izlerken, Can Yücel'in o müthiş dizeleri aklıma geldi...

"Dört tarafı hüzünle çevrili yara parçasına aşk denirmiş.

Yüreğimin coğrafyasına düşünce anladım."

Sevgili Can Yücel'in bu şiirsel söylemini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı arayışına uyarlasaydık, şöyle olmaz mıydı?

"Dört tarafı yenilgi ile dolu yara parçasına siyaset denirmiş.

Seçimler erkene alınınca CHP'ye bakıp anladım."

Hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olunabilse, herhalde CHP'nin adayı, Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı. Ancak cumhurbaşkanı adayı olup da seçilemeyen kişi milletvekilliğini de kaybetmiş olacağı için, Kılıçdaroğlu, sonunda ya CHP'nin "Parlamento dışındaki Genel Başkanı" ya da "Eski Genel Başkanı" olacaktı.



Aday adayları var

Sonuçta Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmak konusunda Ekmeleddin İhsanoğlu kadar yürekli olmadığı için, şimdi CHP kimin aday olacağını bir türlü belirleyemiyor. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, aday adayı olduklarını açıkladılar bile. Yalova Milletvekili ve parti içinde Kılıçdaroğlu'nun rakibi konumundaki Muharrem İnce ise, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra "Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam" demiş.



Tayiz'in değerlendirmesi

Bütün bu gelişmelerin sonucuna gelince... Bu sonucu Kurtuluş Tayiz Akşam'daki köşesinde şöyle özetlemiş:

"- Ne ana muhalefetin başındaki isim cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edebiliyor, ne de partisi genel başkanını aday gösterebiliyor.

Demek ki, ana muhalefet kendi 'lideri'ni cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar itibarlı bulmuyor."

"- CHP, kendi liderini 'Cumhurbaşkanı' adayı olarak gösteremiyorsa Erdoğan ile ilgili söz hakkını da yitirmiş demektir. O zaman Erdoğan aleyhinde atıp tutmaya tek kelime bile hakları yok."